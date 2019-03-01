ثقة المستهلكين الأمريكيين ترتفع بأقل من التقديرات الأولية خلال فبراير

2019/03/01 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت ثقة المستهلكين في اقتصاد الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، لكنها جاءت أقل من القراءة الأولية وتوقعات المحللين.





وكشفت بيانات صادرة عن جامعة ميتشجان، اليوم الجمعة، أن مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين بلغ 93.8 نقطة خلال فبراير الماضي بالقراءة المعدلة مقابل 91.2 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن ثقة المستهلكين الأمريكيين سوف تبلغ 95.8 نقطة خلال فبراير.





وتعتبر القراءة الأخيرة لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال فبراير أقل من التقديرات الأولية والبالغة 95.5 نقطة.





وبحسب البيانات، فإن مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية تراجع بالقراءة النهائية إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2016 كما جاءت توقعات المستهلكين المستقبلية لمدة 6 أشهر قادمة دون الأرقام الأولية.





وأشار التقرير إلى أن المستهلكين يواصلون تقييم قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بوقف عمليات رفع معدل الفائدة، في إطار رصد المزايا الخاصة بتكلفة الاقتراض مقابل الرسالة السلبية والتي تشير إلى أن الاقتصاد غير قادر على تحمل زيادة إضافية في معدل الفائدة.





وبحلول الساعة 3:02 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 0.3% ليرتفع اليورو إلى 1.1404 دولار.





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