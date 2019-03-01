الدولار يتنازل عن مكاسبه أمام العملات الرئيسية بعد بيانات اقتصادية

2019/03/01 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: فشل الدولار الأمريكي في الحفاظ على مكاسبه أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجهاً لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 0.3% بعد إعلان عدد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة.





وكانت العملة الأمريكية قد حققت تعافي ملحوظ في وقت سابق من التعاملات بدعم تباطؤ النمو الاقتصادي الذي جاء أقل من التوقعات، بالإضافة إلى بيانات اليوم أظهرت صعود قوي للدخل الشخصي خلال ديسمبر الماضي رغم الهبوط الحاد للإنفاق.





لكن الدولار فقد كل مكاسبه بعد بيانات أخرى أظهرت هبوط قوي للنشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي، وتراجع ثقة المستهلكين بأكثر من التوقعات

وبحلول الساعة 3:34 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط الدولار أمام اليورو بنسبة 0.1% مُسجلاً 1.1388دولار، فيما صعد أمام الين بنحو 0.3% عند 111.75 ين.





واستقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.3262 دولار، كما استقرت أمام الفرنك السويسري مُسجلة 0.9977 فرنك.





وفيما يتعلق بمؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية فاستقر عند 96.163، بعد أن وصل إلى 96.386 في وقت سابق من التعاملات.





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