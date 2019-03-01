تراجع النشاط الصناعي الأمريكي بأكثر من التوقعات خلال فبراير

2019/03/01 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع تراجع مؤشرات الطلبيات الجديدة والإنتاج والمخزونات.





وأظهرت بيانات صادرة عن معهد الإمدادات "آي.إم.إس"، اليوم الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي سجل 54.2 نقطة خلال شهر فبراير الماضي مقابل 56.6 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.





وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يسجل النشاط الصناعي في الولايات المتحدة 55.6 نقطة خلال فبراير.





وتأتي قراءة فبراير، بالتزامن مع تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة بنحو 2.7 نقطة إلى 55.5 نقطة في فبراير كما هبط مؤشر الإنتاج 5.7 نقطة ليسجل 54.8 نقطة بالفترة نفسها.





ووفقاً للبيان، فإن مؤشر التشغيل تراجع كذلك بنحو 3.2 نقطة خلال فبراير مقابل الشهر السابق له ليسجل 52.3 نقطة، كما انخفض مؤشر المخزونات إلى 53.4 نقطة بتراجع 0.6 نقطة عن يناير.





وبالنسبة لمؤشر الأسعار، فانكمش إلى مستوى 49.4 نقطة خلال فبراير بانخفاض 0.2 نقطة عن يناير السابق له، ليكون الهبوط الشهري الثاني على التوالي بعد 3 سنوات تقريباً من الصعود.





وفي بيانات منفصلة، كشفت بيانات صادرة عن مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمؤسسة ماركت للأبحاث أنه سجل 53 نقطة خلال شهر فبراير بالقراءة النهائية ومقارنة مع 54.9 نقطة المسجلة في يناير ومقابل التوقعات البالغة 53.7 نقطة.





وبحلول الساعة 3:07 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار مقابل اليورو بأكثر من 0.2% لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1398 دولار.





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