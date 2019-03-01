نائب عن النجف يكشف نسبة العاطلين عن العمل في المحافظة

2019/03/01 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف النائب عن محافظة النجف الاشرف فاضل الفتلاوي، الجمعة، ان نسبة العاطلين عن العمل في محافظة النجف الاشرف وصلت الى 35%، مبيناً ان النسبة قد تزداد اكثر مما هي عليه مع عدم وجود خطط للقضاء على البطالة، مؤكداً وجود توجه برلماني لانهاء ملف العاطلين عن العمل.وقال الفتلاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان […]

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