احتجاجات جديدة ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

2019/03/01 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهر آلاف الأشخاص في نقاط مختلفة من العاصمة الجزائرية ضد ترشح

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للسلطة مع بدء المسيرة من أمام مبنى

البريد المركزي في وسط العاصمة، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل

للدموع لمنع متظاهرين من الوصول إلى ساحة أول مايو .وتشهد الجزائر منذ

أكثر من أسبوع تظاهرات حاشدة ضد ولاية خامسة محتملة للرئيس الذي يعاني

من وضع صحي يحول دون ظهوره العلني إلا نادرا.هذا ودعت منظمة العفو

الدولية قوات الأمن إلى ضبط النفس مع تصاعد التوتر، مطالبةً إياهم

بالامتناع عن اللجوء إلى القوة المفرطة أو غير الضرورية لتفريق

تظاهرات سلمية.

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