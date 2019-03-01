أنقرة تتجه لإلغاء تأشيرات الدخول مع روسيا

2019/03/01 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا تتجه نحو إلغاء تأشيرات الدخول مع روسيا، وأنها اتخذت خطوات من أجل ذلك.نقلت وكالة “الأناضول” عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قوله اليوم الجمعة، إن تركيا اتخذت خطوات من أجل إلغاء تأشيرات الدخول مع روسيا.وأضاف الوزير التركي خلال لقائه مع ممثلي منظمات […]

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