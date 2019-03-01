رصد شاحنات “جديدة” تقل عناصر داعش نحو شرق الفرات

2019/03/01 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

أعلن

المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، عن دخول عشرات الشاحنات إلى منطقة مزارع الباغوز

لنقل المدنيين والخارجين من عناصر تنظيم داعش وعوائلهم نحو مناطق سيطرة قوات سوريا

الديمقراطية.

وقال

المرصد في تقرير، إنه “رصد دخول نحو 30 شاحنة لنقل دفعة جديدة من الخارجين من جيب التنظيم

نحو مناطق سيطرة قسد في الريف الشرقي لنهر الفرات ونقلهم بعدها إلى مخيمات الهول”.

واضاف

ان “طائرات التحالف الدولي تواصل تحليقها في سماء المزارع هذه لاستهداف أي تحرك من

عناصر التنظيم وقادته ممن رفضوا في وقت سابق وما يزالون، عملية استسلامهم للتحالف وقوات

سوريا الديمقراطية ويفضلون القتال حتى النهاية”.

كما

رصد خروج مزيد من الأشخاص والدفعات، من مزارع الباغوز بالقرب من الضفاف الشرقية لنهر

الفرات، نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وقال المرصد ان الدفعة الجديدة مؤلفة

من نحو 930 شخصاً بينهم نحو 60 رجلاً من مختلف الجنسيات”.

وفي

(20 شباط 2019)، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن أكثر من 50 شاحنة تابعة للتحالف

الدولي مغطاة بشكل محكم بدأت بمغادرة منطقة المزارع الواقعة بين الباغوز وضفة الفرات

الشرقية شمال شرقي سوريا، وعلى متنها عناصر من تنظيم داعش وعوائلهم ومدنيين آخرين.

وأضاف

المرصد في تقرير تابعه “ناس” أنه “لم يعلم بعد فيما إذا تبقى عناصر للتنظيم داخل المنطقة

ممن رفضوا الخروج، كما لا يعلم فيما إذا جرى نقل عدد من عناصر التنظيم مساء أمس بعد

عودة الوفود الإعلامية إلى حقل العمر.

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