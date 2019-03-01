العشوائيات في العراق.. ارقام صادمة وبغداد تحتل الصدارة

2019/03/01 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، عن إحصائيات وصفت بالصادمة لأعداد المجمعات العشوائية في عموم المدن العراقية، وعدد الساكنين فيها، حيث احتلت العاصمة بغداد الصدارة.وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحافي، إن "عدد المجمعات العشوائية في عموم المدن العراقية يبلغ 3700 مجمع عشوائي".

وأضاف "جاءت العاصمة بغداد في صدارة المدن العراقية بواقع 1002 منطقة عشوائية تليها محافظة البصرة ونينوى بـ 700 عشوائية"، مبيناً أن "محافظتي كربلاء والنجف اقل المحافظات بواقع 98 منطقة عشوائية".

وتابع الهنداوي، أن "عدد الوحدات السكنية في جميع المجمعات العشوائية تصل إلى 522 الف وحدة سكنية"، لافتاً إلى أن "تلك العشوائيات تضم أكثر من ثلاثة ملايين نسمة".

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