الصومال... انتهاء معركة بالأسلحة النارية بين الشرطة و

2019/03/01 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر رسمية صومالية انتهاء معركة مسلحة بين جنود صوماليين وعناصر من "حركة الشباب" في مقديشيو، مما أدى إلى مصرع 5 أشخاص على الأقل.

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