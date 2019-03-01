بعد أوسكار... رامي مالك مرشح لـ

2019/03/01 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد فوزه بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيمية"، يقترب الممثل الأمريكي من أصول مصرية، رامي مالك، من المشاركة في أحدث أفلام العميل السري البريطاني "جيمس بوند".

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