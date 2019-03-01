الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” في زيارة رسمية لبغداد

2019/03/01 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/SNG- يجري الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مطلع الأسبوع المقبل، زيارة رسمية إلى العاصمة بغداد.وذكرت الوكالة الروسية “سبوتنيك” في خبر عن مصدر في الرئاسة الفلسطينية، أن” الرئيس الفلسطيني سيزور بغداد على رأس وفد حكومي فلسطيني خلال الأيام القليلة المقبلة”.وأضاف، انه” حتى الآن لم يتم تحديد يوم الزيارة لكن أعتقد أنها ستكون خلال الأيام الأولى ...

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