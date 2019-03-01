بـ 5 مليارات دينار.. نصب محطات كهرباء في بابل

2019/03/01 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بابل، زهير الجوذري، الجمعة، عن إكمال نصب 5 محطات تحويلية للطاقة الكهربائية سيتم تشغيلها خلال الصيف القادم.وقال الجوذري لـ”ناس” اليوم (١اذار٢٠١٩) إن “كوادر دوائر الكهرباء في بابل أكملت نصب 5 محطات تحويلية للطاقة الكهربائية في المحافظة وسيتم تشغيلها خلال الصيف المقبل لزيادة نسبة ساعات […]

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