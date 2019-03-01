نساء وأطفال داعش.. أين تقودهم الشاحنات؟

2019/03/01 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس من: ميثم الحربي يبدو للمتابع بشأن تحولات تنظيم داعش، أنّ مسارات القتال – في الماضي القريب – هي نفسها اليوم مسارات التفكيك، وأحاديث العودة التي تشمل عناصر عربا وأجانب، وهم أمشاجٌ مسلحون حاربوا في صفوف التنظيم منذ بدايته لحين زواله.وقد نشر “ناس” بتاريخ (22 شباط 2019) تقريرا يتحدث عن الصعوبات بشأن […]

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