مفاوضات روسية ايرانية حول اخر تطورات الاوضاع في الشرق الاوسط والشان السوري

2019/03/01 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخارص لرئيس الجمهورية في شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا ميخائيل بوغدانوف مع السفير الايراني لدى موسكو مهدي سنائي اليوم

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