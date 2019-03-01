ديالى: الحشد الشعبي يتبنى خطة لإحياء ضفاف بحيرة حمرين

2019/03/01 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الجمعة بأن الحشد الشعبي تبنى خطة لاحياء بحيرة حمرين، شمال شرق المحافظة.وقال المصدر، في تصريح صحفي اطلعت

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