بالأرقام.. تعرف على حجم صادرات العراق النفطية لشهر شباط

2019/03/01 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في بيان اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" كمية الصادرات من النفط الخام، بلغت أكثر من (101) مليون و(387) إلف و(615) برميلاً، بإيرادات بلغت أكثر من (6) مليارات و(167) مليوناً و(815) الف دولار".

وأضاف، ان" مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت أكثر من (99) مليوناً و(120) الفاً و(6) براميل، إما من حقول كركوك بلغت الكميات المصدرة (1) مليون و(753) الفاً و(373) برميلا، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة (514) الفاً و(236) برميلاً".

وبين، ان" المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (3) ملايين و(620) الف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة (3) ملايين و(540) الف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي (63) الف برميل، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة (17) الف برميل".

وأشار المتحدث باسم الوزارة بحسب البيان، أن" معدل سعر البرميل الواحد بلغ (60,834) دولاراً".

انتهى..م.ر

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