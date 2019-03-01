وزارة النفط: أكثر من 6 مليارات دولار إيرادات العراق من النفط في شهر

2019/03/01 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة النفط يوم الجمعة عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر شباط الماضي.

و بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام اكثر من (101) مليون و(387) الفا و(615 ) برميلا، بايرادات بلغت اكثر من (6) مليارات و(167 ) مليونا و (815) الف دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان اليوم، ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت اكثر من (99) مليونا و (120) الفا و(6) برميلا ، اما من حقول كركوك بلغت الكميات المصدرة (1) مليون و(753) الفا و(373) برميلا ، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة (514) الفا و (236) برميلا.

واشار الى ان المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (3) ملايين و(620) الف برميل ، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة (3) ملايين و(540) الف برميل ، ومن جيهان كان المعدل اليومي (63) الف برميل ، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة (17) الف برميل.

واضاف جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (60,834) دولارا .

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