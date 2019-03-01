2019/03/01 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر أمني مسؤول يوم الجمعة ان شابا قتل طعنا بسكين من قبل اخر في مدينة كركوك.

وقال المصدر ، ان شخصا يدعى (ا، ص، س) من مواليد عام 2000 طعنا شابا يدعى (ز، آ، ر) مما اسفر عن اصابته بجروح بليغة.

واضاف المصدر انه بعد نقل المصاب الى مستشفى "آزادي" فراق الحياة هناك متأثرا بجروحه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني: مقتل شاب عشريني طعنا بسكين في كركوك) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني: مقتل شاب عشريني طعنا بسكين في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).