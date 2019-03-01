اليوم.. النوارس تحلق الى ايران استعداداً لمواجهة ذوب آهن بدوري الأبطال

2019/03/01 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يغادر وفد نادي الزوراء، اليوم الجمعة، الى ايران استعداداً لمواجهة فريق ذوب آهن الايراني في الجولة الاولى من دور المجموعات بدوري ابطال اسيا.

وقال الناطق الرسمي للنادي عبد الرحمن رشيد إن "وفد نادي الزوراء، سيتوجه، مساء اليوم، الى طهران ومن ثم الى اصفهان استعداداً لمواجهة ذوب آهن".

وأوضح رشيد أن "وفد الزوراء يتألف من 36 شخصاً، 23 لاعباً وخمسة مدربين، بالاضافة الى مدير الفريق والمنسق الاعلامي ومصور واداريين اثنين".

وتابع رشيد، أن "مدير الفريق عبد الكريم عبد الرزاق قدم استقالتع للادارة، لكن الاخيرة رفضت الاستقالة وتؤكد استمراره مع الفريق".

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