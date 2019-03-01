الصحة تعلن اخر حصيلة لتفجير الموصل

2019/03/01 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة الصحة، اليوم الجمعة، حصيلة جديدة لانفجار الجانب الايسر من مدينة الموصل، أمس

الخميس.

وقالت

وزارة الصحة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “تفجير مدينة

الموصل أسفر عن استشهاد مدني واحد، وإصابة 24 شخصاً بجروح متفاوتة”.

وأضافت،

ان “7 اشخاص من مجموع المصابين في حالة حرجة”.

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