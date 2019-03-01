العفو الدولية : قانون الجرائم الإلكترونية العراقي يهدد حرية التعبير

2019/03/01 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{ بغداد : الفرات نيوز} قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن قانونًا جديدًا للجرائم المعلوماتية يفرض عقوبات شديدة بالسجن وغرامات باهظة ضد " المنتقدين المسالمين " الذين يعبرون عن أنفسهم عبر الإنترنت سيكون بمثابة "انتكاسة مفجعة لحرية التعبير في العراق".

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