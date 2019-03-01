امين عام اتحاد غرب اسيا في بغداد للأشراف على بطولة الاندية القارية

2019/03/01 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة أن أمين عام اتحاد غرب أسيا اللبناني جان ثابت سيصل بغداد في السابع من الشهر الجاري، من أجل الإشراف على البطولة القارية التي تستضيفها بغداد، خلال الفترة من 10 حتى 14 مارس/ آذار الجاري.

وأجريت اليوم الثلاثاء الماضي قرعة بطولة غرب آسيا لأندية السلة، في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور ممثلي الفرق المشاركة في البطولة، التي ستنطلق في 10 آذار بالعراق.وأوقعت القرعة، الجيش السوري في المجموعة الأولى، بجوار شيميدور الإيراني و {هومنتمن} اللبناني.فيما ضمت المجموعة الثانية، أندية بيتروشيمي الإيراني وكالنديا الفلسطيني والنفط العراقي.ويتأهل من كل مجموعة، فريقان للدور الثاني، وينص نظام البطولة على وجود لاعبين أجنبيين مع كل فريق.حضر مراسم القرعة، آغوب خجاريان الأمين العام للاتحاد الآسيوي، وجان ثابت أمين سر اتحاد غرب آسيا، وجاك باشاياني نائب رئيس اتحاد غرب آسيا.وقال أمين سر الاتحاد العراقي، الدكتور خالد نجم، "إن ثابت سيكون أول الواصلين إلى العاصمة بغداد، من أجل الاطلاع على التحضيرات لإقامة البطولة، فيما سيكون نادي شميدور الإيراني، أول الأندية وصولًا في الثامن من هذا الشهر، وبقية الوفد ستلحقه بيوم واحد.وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة، اجتمعت برؤساء اللجان، واطلعت على التحضيرات للبطولة، لافتًا إلى أن العراق جاهز بشكل تام لانطلاق بطولة غرب آسيا للأندية، وجميع البطاقات التعريفية الخاصة بالوفود تم إصدارها، وأكملت تأشيرات الدخول لجميع الوفود المشاركة.يشار إلى أن الاتحاد العراقي، أطلق شعار البطولة "التميمة" بصبغة تاريخية، مثلت الثور المجنح، يمارس كرة السلة.

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