سوريا.. هطولات مطرية هي الأكبر منذ 20 عاما

2019/03/01 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الزراعة السورية أن كميات الهطولات المطرية لهذا الموسم تجاوزت المعدلات السنوية في أغلب محافظات البلاد حتى تاريخه.وقال عمر دودكي، مدير الأراضي والمياه بوزارة الزراعة إن هذا الموسم من أفضل المواسم خلال الـ 20 سنة الماضية والهطولات لها تأثير إيجابي على الزراعات البعلية الشتوية وخاصة محصولي القمح والشعير من خلال زيادة الإنتاجية […]

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