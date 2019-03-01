الحكومة العراقية تتحرك على مناشدة من عراقيين في دولة اوربية

2019/03/01 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المُتحدِّث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف يوم الجمعة عن الاستجابة لمناشدة قدمها طلاب جامعيون عراقيون من جورجيا لتجديد جوازات سفرهم المنتهية.

وقال الصحاف في بيان اليوم، ان "وزارة الخارجية تلقت مناشدة جمع من الطلاب العراقـيِّين ممَّن يدرسون في جورجيا أن تتدخل لمُساعَدتهم في تجديد جوازاتهم المُنتهية، وتجديد إقامة بعضهم الآخر".

واضاف انه "بخُصُوص تجديد جوازات السفر فإنَّ سفارة العراق في جورجيا سارعت بمفاتحة مركز الوزارة؛ للنظر في إمكانيّة إرسال فريق من وزارة الداخليَّة لإصدار، وتجديد جوازات السفر المُنتهِية للعراقيِّين المُقيمين في جورجيا من دون أن يتكبَّدوا عناء السفر إلى بغداد، أو ينشغلوا عن دراستهم بالمُراجَعة."

وتابع الصحاف انه "قد فاتحنا بدورنا وزارة الداخليّة بصفتها معنيّة بهذا الشأن، وتفاعلت مع مُقترَحنا، وشكّلت وفداً إلى جورجيا، وبدورها تعمل وزارة الخارجيّة على تحصيل سمات دخول للوفد".

واردف المتحدث ان "وزارة الخارجية تتابع موضوع منح وتجديد الاقامات للجالية العراقية مع الجانب الجورجي، كما أن السفارة على تواصل مستمر مع الطلاب وابناء الجالية عبر التنسيق معهم بصورة مباشرة".

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