بعد سنوات من استعباد داعش عدد من الاطفال الايزيديين يعودون الى سنجار

2019/03/01 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل 21 طفل أيزيدى بينهم 3 فتيات، صباح اليوم الجمعة، إلى مركز قضاء سنجار فى محافظة نينوى، قادمين من سوريا التي قضوا فيها أكثر من 4 سنوات في سجون تنظيم داعش، وتعرضوا خلالها لأبشع صور التنكيل، والاستعباد الجنسي.وقال موقع "ايزيدى 24" أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من تحرير الأطفال الايزيديين من منطقة الباغوز آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي.

وبحسب مديرية شؤون الأيزيدية فى وزارة الأوقاف باقليم كردستان العراق، لا يزال هناك أكثر من 3 آلاف مختطفة ومختطف إيزيدى لدى تنظيم داعش .

الجدير بالذكر، أن تنظيم داعش الارهابي اجتاح قضاء سنجار والقرى الايزيدية المجاورة للجبل، في الثالث من أغسطس عام 2014، واقتاد الرجال والشباب إلى أطراف القرى ونفذ بحق الإيزيدية ابادة جماعية، وأخذ النساء والفتيات والأطفال سبايا وغنائم للمتاجرة بهم في أسواق النخاسة، واستخدم النساء للاستعباد الجنسي، وأرغمهن على التخلي عن دينهن تحت التعذيب والاغتصاب، ثم بيعهن إلى من بقى من ذويهن بأموال طائلة.

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