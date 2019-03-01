مؤسسة الرافدين تعلن نتائج مسابقة الشعر والقصة بدورتها الاولى

2019/03/01 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مؤسسة الرافدين الثقافية للكتاب نتائج المسابقة السنوية الاولى دورة (محمد خضير) المختصة بمجالات الشعر والقصة والرواية.

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