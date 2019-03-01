المسماري لـ

2019/03/01 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، إن القوات المسلحة العربية الليبية سيطرت على مساحة كبيرة من الجنوب الليبي، وأنه لا يفصله عن الحدود التشادية سوى بضعة أيام.

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