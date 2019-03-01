2019/03/01 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف بقيادة السعودية في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

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