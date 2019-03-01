2019/03/01 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قلصت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها بشكل ملحوظ وسط تعاملات اليوم الجمعة، لتتراجع أرباح "داو جونز" الصناعي إلى دون 50 نقطة بعد أن كانت تبلغ حوالي 200 نقطة بالمستهل.





وتلقت وول ستريت الدعم القوي في مستهل الجلسة بعد مكاسب قوية خلال فبراير، لكن على الصعيد الآخر تركت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم بصمتها على التعاملات لتمحو بعض هذه الزيادات.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع الإنفاق الشخصي الأمريكي بأكبر وتيرة منذ عام 2009 في حين تراجعت ثقة المستهلكين في اقتصاد الولايات المتحدة مقارنة بالتقديرات الأولية رغم ارتفاعها على أساس شهري في حين سجل النشاط الصناعي انخفاضاً بأكثر من التوقعات.





واستفادت أسواق الأسهم الأمريكية من تراجع التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم إلى جانب تخفيف حدة التشديد النقدي في موقف الاحتياطي الفيدرالي.





وأفاد تقرير نشرته وكالة بلومبرج، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ سيقومان بتوقيع اتفاقاً تجارياً في منتصف مارس الجاري.





وتأتي مكاسب البورصة الأمريكية بالتزامن مع تسجيل أقوى بداية لعام في نحو ثلاثة عقود، بعد أن حصدت مكاسب قوية خلال شهري يناير وفبراير.





وبلغت مكاسب المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز 500" في أول شهرين من العام حوالي 11% لتكون أفضل بداية لعام منذ 1991، في حين صعد مؤشر "ناسداك" بنحو 13.5%.





وبحلول الساعة 4:37 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.2% أو ما يعادل 46 نقطة تقريباً ليصل إلى مستوى 25961.6 نقطة.





كما شهد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" زيادة بنحو 0.3% ليسجل 2791.7 نقطة، وصعد مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.3% إلى 7553.4 نقطة.





وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي الذي أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2% ليصل إلى 96.346.





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