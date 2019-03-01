ارتفاع حاد لعوائد السندات الحكومية البريطانية مع مخاوف البريكست

2019/03/01 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تتجه الديون السيادية البريطانية إلى تسجيل أكبر موجة بيعية منذ خريف 2017 خلال الأسبوع الجاري، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات البريكست بدون صفقة والتحول الأوسع بعيداً عن أصول الملاذ الآمن.





وبحسب بيانات شركة "ريفنيتيف" التي نقلتها صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الجمعة، فإن العائد على سندات الحكومة البريطانية لآجل 10 سنوات ارتفع بمقدار 16.4 نقطة أساس خلال الفترة بين نهاية تداولات الأسبوع الماضي وحتى منتصف تعاملات اليوم.





ولم تشهد العوائد، والتي تتحرك عكسياً مع الأسعار، زيادة بمثل هذا الفارق الكبير خلال أيّ أسبوع منذ سبتمبر 2017.





وبحلول الساعة 4:06 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع العائد على السندات البريطانية لآجل 10 سنوات بنحو 13 نقطة أساس لتصل إلى 1.307%، بعد أن وصل إلى 1.329% في وقت سابق من التعاملات.





وتأتي الموجة البيعية للسندات في أسبوع يشهد تعرض الديون الحكومية الأخرى للضغوط مثل سندات الخزانة الأمريكية والسندات الألمانية.





وتتزامن هذه الموجة البيعية مع قفزة قوية في قيمة الجنيه الإسترليني، والذي ارتفع بأكثر من 1% في الأسبوع الحالي حتى الآن، لتكون المكاسب الثانية على التوالي.





وتعيش المملكة المتحدة في الوقت الراهن مجموعة من التطورات المقلقة بشأن البريكست، حيث حصلت رئيس الوزراء تريزا ماي على تأييد البرلمان إزاء إمكانية تأجيل موعد البريكست حال رفض صفقتها المنقحة لتنفيذ عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي من قبل مجلس العموم.





وأثارت هذه الخطوة حالة من المخاوف، ليتقدم وزير البيئة في حكومة ماي باستقالته احتجاجاً على تلك المسألة في حركة تعقب مجموعة من الاستقالات بالأحزاب السياسية في الفترة الأخيرة وتشكيل كيان جديد.





لكن حتى الآن لا يزال من المقرر تنفيذ البريكست في 29 مارس الجاري.





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