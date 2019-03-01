علي الدباغ: على العراق تحويل كل صراع موجود على أرضه إلى نقطة تفاهم

2019/03/01 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أكد المتحدث الأسبق باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، أن على الحكومة العراقية تحويل كل صراع موجود على أرضها أو في المنطقة إلى نقطة تفاهم، مشيراً إلى أن "سقوط جزء من العراق بيد داعش خلق معادلة دولية لأن الخطر ليس فقط على العراق وإنما كان على كل المنطقة".جاء ذلك خلال مشاركة الدباغ في ندوة بعنوان: "العراق ساحة للصراع أم نقطة للالتقاء؟" ضمن فعاليات منتدى الأمن والسيادة في الشرق الأوسط الذي ينظمه مركز رووداو للدراسات.وقال الدباغ إن "الوضع الاقتصادي للعراق والذي سمي بأرض السواد نظراً لغناه هو الذي جلب الهجرات إليه وأيضاً خلق الصراع عليه، وكان العراق هو المسرح للصراع بين العثمانيين والدولة الإيرانية باختلاف سلالتها إلى السلالة البهلوية"، مضيفاً أن "الصراع الحالي الذي نشهده نحن في زماننا أصبح أشد شراسة، كما أن هذا الصراع سيبقى ما دامت أسبابها قائمة وحاضرة".وأشار إلى أنه "حتى نحول هذا الصراع إلى تفاهم هذا مسؤولية العراقيين، والدول التي تبحث عن مصالحها سواء كانت صديقة أو متخاصمة وحتى الدول التي أذكت الصراع ودعمت العنف الذي نشهده في المنطقة".مبيناً أن "والسؤال هنا هو تحويل هذا الصراع إلى تفاهم ضمن مشتركات ومصالح ومعادلة تجمع هؤلاء الخصوم والأصدقاء ضمن معادلة العراق هو التي يجب أن نطرحها أي أنها مسؤولية العراق ومسؤولية هذه الدول".وتابع الدباغ أن "الأسباب عديدة وإحداها التهديدات والأمن بمفهومه الشامل، والصراعات التي نشهدها أراها من جانب وجهها الثاني هي تحمل بين ثناياها بعض المشترك في هذه الصراعات أولاً تغير معادلة الصراع إلى معادلة التفاهم والعيش المشترك وهذه مسؤولية يقودها العراقيين، كما أن الصراع قد يحقق بعض المصالح لكن المعادلة المشتركة والتفاهم يحقق المصالح الدائمة"، موضحاً أن "بعض القوى السياسية في العراق وغير العراق قد ترى من الصراع سبب من أسباب وجودها".وأردف أن "سقوط جزء من العراق بيد داعش خلق معادلة دولية لأن الخطر ليس فقط على العراق وإنما على كل المنطقة بل يمتد إلى أبعد من المنطقة لذلك أصبحت معادلة دولية لمساعدة العراق، أما الجزء الثاني مجاورة إيران مع كل خصومة إيران مع الولايات المتحدة هذه ورقة غنية جداً فالعراق يستطيع أن يستفاد من هذه الخصومة بأن يحول هذا الصراع إلى نقطة تفاهم حتى يضمن استقراره، كما أن وجود حزب العمال الكوردستاني في العراق مع أنه تهديد لتركيا ويشكل تهديد أيضاً للعراق باعتبار وجود مجموعة مسلحة على أرض العراق تخالف الدستور وتحدث أزمة مع تركيا هذه أيضاً ورقة يمكن التقارب مع تركيا لأنه مشترك بين العراق وتركيا أي أن هذه النقطة يمكن استثمارها".لافتاً إلى أن "وجود داعش في سوريا والتهديد الذي تمثله للعراق هذه ورقة مهمة جداً يستطيع العراق أن يحولها إلى نقطة تفاهم"، مبيناً أن "تقارير الأمم المتحدة تتحدث عن 250 مليون مهاجر وصل في الفترة الحالية بالمقارنة مع سنة 90 والذي كان 150 مليون، أما عدد النازحين 700 مليون بالعالم لكن ليس كلهم بسبب الإرهاب، لكن أوروبا بسبب العنف والصراعات غرقت بسيل كبير من اللاجئين نتيجة الصراعات الموجودة أي أنه صراع ليس فقط في العراق وإنما يمتد وهذه النقطة التي يمكن للعراق ويمكن لدول المنطقة أن تتفاهم حتى تخلق معادلة التفاهم".وبين الدباغ أن "مجوار أمريكا مع إيران على ساحة واحدة لمحاربة داعش هذا بفعل عراقي تم أي تمكنت الحكومة العراقية من أن تجمع هؤلاء الخصوم"، مضيفاً "إذا انتقلنا إلى المنافع والمصالح المشتركة فالعراق يقدم طريق الذهب لأن الربط بين الشمال والجنوب يمر عبر العراق وهذه من النقاط التي إلى الآن العراق لم يستثمرها كما أن العراق يمكن أن يمد أوروبا بالطاقة التي هي عصب الحياة ستنتد لعقود قادمة أوروبا والعاللم والشمال يحتاج إلى الطاقة من المنطقة، كما أن الصحراء الموجودة في العراق تختزن مياه لا حدود لها يكفي لخمسمئة سنة قادمة"، منوهاً أن "الوضع السياسي في العراق ما لم يكون متماسكاً بالحدود المقبولة وليس بالحدود التي نطمح لها يستطيع أن يقدم هذه الوصفة للمنطقة لأن التنافس الشديد على هذا البلد من أجل السيطرة عليه، وبالتالي عندما يستقر العراق تستقر المنطقة وعندما كان وضع العراق مريضاً حدث ما حدث في المنطقة ولم يستطع العراق أن يحمي حدوده، وبالتالي سقط في يد داعش".وشدد المتحدث الأسبق باسم الحكومة العراقية أنه "على الحكومة العراقية أن تحول كل صراع موجود على أرضها أو في المنطقة إلى تفاهم، ومن مصلحة العراق والقوى السياسية أن تتكاتف من أجل أن تقدم هذه الوصفة أي تحويل الصراع إلى نقطة تفاهم". وانطلقت فعاليات منتدى أربيل السنوي الأول حول الأمن والسيادة في الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، في مدينة أربيل، بحضور وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، كريم سنجاري، نيابةً عن رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارازاني، إلى جانب نخبة سياسية وأكاديمية من إقليم كوردستان والعراق وعدة دول إقليمية وعالمية.

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