ايقونة الثورة الجزائرية / جميلة بوحيرد / تشارك بتظاهرات ضد ترشح الرئيس بوتفليقة

2019/03/01 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت المناضلة الجزائرية المخضرمة جميلة بوحيرد، التي لعبت دورا بارزا في مقاومة الاستعمار الفرنسي، في التظاهرات المعارضة لترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركون في التظاهرات، التي انطلقت عقب صلاة الجمعة اليوم، صورا ومقاطع فيديو لبوحيرد (البالغة من العمر 83 عاما) وهي مع المتظاهرين.وعقب اندلاع الثورة الجزائرية عام […]

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