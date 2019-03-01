الحلبوسي يؤكد للخزاعي دعمه لكل المبادرات التي تسهم في الاستقرار السياسي

2019/03/01 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي دعمه لكل المبادرات التي تسهم في الاستقرار السياسي.وذكرمكتب الحلبوسي في بيان ان ” الحلبوسي التقى اليوم وفد المكتب السياسي لحزب دعاة الإسلام – تنظيم العراق ، برئاسة خضير الخزاعي، وجرى خلال اللقاء التأكيد على تعزيز الحوار وانهاء الخلافات بين القوى السياسية، والبدء بمرحلة جديدة من العمل النيابي خدمةً للصالح […]

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