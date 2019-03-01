تسلا تفي بوعدها.. وتطلق “أرخص سياراتها”

2019/03/01 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت شركة تسلا المتخصصة في صناعة المركبات الكهربائية عن أحدث سيارتها التي قالت إنها في متناول الكثيرين، نظرا لسعرها المعقول مقارنة بنسخ سابقة باهظة الثمن.وأطلقت الشركة الطراز الجديد، مساء الخميس، الذي يحمل اسم “تيسلا سيدان الموديل الثالث”، التي سيبدأ سعرها من 35 ألف دولار للزبائن في الولايات المتحدة.وغرّد المدير التنفيذي للشركة، إيلون […]

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