شرطة أربيل تقبض على إيرانيين يسرقان أموالا بهذه الطريقة (صور)

2019/03/01 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ألقت الاجهزة الامنية في محافظة اربيل ، الجمعة،على متهمين اثنين يستخدمان خفة اليد عند تبادل العملة وعدها، لسرقة المال من المواطنين.وقال الناطق باسم شرطة أربيل هوكر عزيز في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (1 اذار 2019)، ان “المتهمَين رجل وامرأة إيرانيان، يبلغ عمر الرجل 45 عاماً، ورغم أنهما يقولان بأنهما أقدما […]

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