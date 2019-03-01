قائممقام الرطبة لـ “ناس”: إعدام ٥ مختطفين على يد داعش

2019/03/01 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار – ناس قال قائممقام الرطبة عماد الدليمي، الجمعة، إن “داعش اعدم ٥ مختطفين لديه”.وأضاف الدليمي لـ “ناس” اليوم، (1 آذار 2019) إن “بين الذين أعدمهم تنظيم داعش من الرطبة والدة مختار قرية دريعه، والثاني من اهالي النخيب”،مبينا ان القتلى المغدورين هم “(عقيل محمد هادي، فلاح محمد هادي، أنس عبد الرحمن غثوان نخيب، قحطان […]

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