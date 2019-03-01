الطيار الهندي المحتجز لدى باكستان يعود إلى بلاده

2019/03/01 | 20:36

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عاد طيار هندي أُسقطت طائرته خلال اشتباك مع طائرة باكستانية، إلى بلاده الجمعة بعد أن أفرجت عنه إسلام أباد في "بادرة سلام" عقب أكبر مواجهة

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