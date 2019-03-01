بالأرقام.. الياور يكشف الخسائر البشرية في العراق بعد 2003

2019/03/01 | 20:36

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بغداد:سومر نيوز

كشف الأمين العام لوزارة البيشمركة، جبار ياور، اليوم الجمعة، عن بيانات لحصيلة الخسائر البشرية جراء الح...

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