الجيش الليبي يسيطر على المنطقة الجنوبية بالكامل

2019/03/01 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوضح الجيش في إيجاز صحفي الخميس، أن وحداته دخلت المنطقة الحدودية سلميا وسط ترحيب كبير من أهاليها.كما أفات تقارير إعلامية بأن الجيش فرض سيطرته على الحدود الليبية مع تشاد والنيجر.ويأتي هذا التحرك بعد سيطرة قوات الجيش على منطقتي فنقل وتراغن شرق مدينة مرزق.وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن الجيش سيطرة على منطقة أم الأرانب جنوب غربي ليبيا لتصبح المنطقة الجنوبية بالكامل تحت سيطرتها.ويشن الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر عملية عسكرية واسعة لتجفيف منابع الإرهاب، لا سيما عند الحدود الجنوبية للبلاد.انتهى.ص.هـ.ح.

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