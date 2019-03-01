بالصورة.. شاب ينتحر على عمود كهرباء في البصرة

2019/03/01 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} أقدم شاب على الإنتحار في محافظة البصرة.

وذكر مصدر محلي ان "شاباً أقدم على شنق نفسه بسبب الفقر وعاطل عن العمل".وأضاف ان الضحية "لديه ثلاثة أطفال".



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معتز الحبيب

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