سلة الميناء تفجر المفاجأة بإنتصار تاريخي على نفط الجنوب

2019/03/01 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} فجر الميناء مفاجأة كبيرة، في دوري السلة الممتاز، بفوزه اليوم الجمعة في الديربي، على جاره نفط الجنوب {97 - 92}، في البصرة، لحساب الجولة التاسعة.

وشهد الربع الأول تقدم الميناء {29 - 21}، وفي الربع الثاني قلص نفط الجنوب النتيجة بتقدمه {19 - 18}، قبل أن يحسم الثالث لصالحه أيضًا {23 – 21}.وانتهى الربع الأخير {29 - 29} ليحسم الميناء المواجهة، بفارق 5 نقاط.وكان الميناء لم يحقق أي فوز على نفط الجنوب، منذ عودته إلى الدوري الممتاز عام 2013، وهذا هو انتصاره الأول في الديربي، خلال 6 مواسم.انتهى

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