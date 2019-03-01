بعد القمة الفاشلة.. ترامب “يغازل” كيم

2019/03/01 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن علاقته مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، “جيدة جدا”، رغم فشل قمتهما في هانوي التي انتهت الخميس.وكتب ترامب، الذي عاد إلى واشنطن مساء الخميس، على تويتر: “سعيد بعودتي من فيتنام، مكان رائع”.وأضاف: “قمنا بمفاوضات حقيقية عميقة مع كيم جونغ أون.نعرف ماذا يريدون […]

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