شركة كي: نطور العمل وفق رؤى المركزي وتعاون الشركاء

2019/03/01 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..اكد مصدر مسؤول في شركة كي المضي بتطوير واقع المدفوعات في العراق وفق رؤى البنك المركزي الهادفة الى تحويل التعامل النقدي الى إلكتروني.وقال ان للشراكة ما بين الشركة ومصرف الرافدين دور كبير في النهوض بواقع المنتجات الالكترونية، وشمول اكبر شرائح المجتمع بهذه الخدمات، حيث تولي الشركة اهتمام كبير في واقع الشمول المالي .وأشار الى ان قطاع المدفوعات الإلكترونية شهد تطور واضح وباتت الشركة تتواجد بخدماتها في جميع مناطق العراق، وخطة الشركة بالتعاون مع الشركاء توسيع قاعدة المستفيدين في عموم مناطق العراق تحقيق الهدف جعل الحياه اسهل.يذكر ان عائلة كي تضم ٧ ملايين مستفيد يمثلون مختلف شرائح المجتمع بعموم مناطق العراق.

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