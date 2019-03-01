الفياض: الانتصار على داعش خلق بيئة جديدة

2019/03/01 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الجمعة، أن الانتصار على داعش خلق بيئة عراقية جديدة، مشيرا الى ان العراق القادم سيكون مختلفا.وقال الفياض خلال كلمة ألقاها في منتدى أربيل السنوي الأول حول الأمن والسيادة في الشرق الأوسط، بمدينة أربيل، أنه "بعد سقوط النظام السابق أصبح المجال مفتوحاً لظهور الفكر المتطرف، ...

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