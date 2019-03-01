السعودية تستنكر وتدين بشدة تفجير الموصل

2019/03/01 | 20:46

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شفق نيوز/ عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين وقعا في مدينة الموصل العراقية والعاصمة الصومالية مقديشو، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجدد المصدر التأكيد على رفض المملكة لهذه الأعمال الإرهابية الآثمة، ووقوفها إلى جانب الدولتين ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

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