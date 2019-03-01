2019/03/01 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2WtpZhD6I8I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شباب com .. اجبار الشباب على الزواج من الاهل - 2019/3/1) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شباب com .. اجبار الشباب على الزواج من الاهل - 2019/3/1) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).