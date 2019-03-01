الليرة التركية تهبط نتيجة لتراجع عملات الأسواق الناشئة

2019/03/01 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت الليرة التركية نحو واحد بالمئة أثناء التعاملات اليوم الجمعة متضررة من مخاوف بشأن بيانات التضخم وقروض مصرفية رخيصة، بالإضافة إلى تراجع أوسع لعملات الأسواق الناشئة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

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