أبرامس: واشنطن لا تستبعد 5 ملايين لاجئ فنزويلي بحلول نهاية 2019

2019/03/01 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى فنزويلا أيليوت أبرامس، أن واشنطن لا تستبعد أن يصل عدد اللاجئين من فنزويلا إلى 5 ملايين شخص بحلول نهاية 2019.

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