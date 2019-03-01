2019/03/01 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، عن بعض كواليس حياته الشخصية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إبراهيموفيتش يحدد موعد تنفيذ رهانه مع بيكهام وينصح مبابي) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إبراهيموفيتش يحدد موعد تنفيذ رهانه مع بيكهام وينصح مبابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).