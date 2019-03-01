الجيش اليمني: تقدم كبير في معارك غرب صعدة

2019/03/01 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، إحراز تقدمات كبيرة في معارك مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

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